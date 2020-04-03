Песков объяснил, почему часы Путина отставали во время обращения к россиянам

11:08 | 3.04.2020

Фото: Администрация Президента России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».



«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном», — сказал Песков.



Напомним, что 2 апреля Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу в стране. Телеканал РБК начал трансляцию в 16:55 по московскому времени, а на часах президента было около 16:00.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»