Число заражённых коронавирусом в России достигло 3548

13:41 | 2.04.2020

Фото: depositphotos.com

В 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.



Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком автономном округе. Таким образом, общее число заболевших достигло 3548 человек.



Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+595), Московской области (+43), Санкт-Петербурге (+22), Нижегородской (+13) и Ленинградской областях (+11) и в Дагестане (+10).



За минувшие сутки от болезни умерли шесть человек — трое в Москве, по одному в Подмосковье, Пермском крае и Чечне. За весь период с начала распространения коронавирусной инфекции в России умерли 30 человек. Из больниц выписаны в общей сложности 235 человек (+45 человек за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»