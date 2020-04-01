В Москве скончались три пациента с коронавирусом

11:33 | 2.04.2020

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Москве скончались три пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус.



Отмечается, что возраст пациентов от 63 до 72 лет. Они имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Среди них – кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.



Оперативный штаб призывает неукоснительного соблюдать режим изоляции пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»