В России за нарушение карантина и фейки ввели уголовную ответственность

23:08 | 1.04.2020

Фото: investvostok.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки о ЧС, сообщают «РИА Новости».



Теперь нарушителям карантина грозит до семи лет лишения свободы в случае, если по их вине погибли двое или более человек. До пяти лет тюрьмы грозит за смерть одного человека, также возможен штраф в размере 1-2 млн рублей. До трех лет ограничения свободы грозит в случае, если человек виновен в массовом заражении людей, также возможен штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты на период от трех до пяти лет.



Распространителям фейковых новостей о ЧС грозит до трех лет ограничения свободы за заведомо ложную информацию, также возможен штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей. До пяти лет лишения свободы грозит распространителям фейков, приведших к смерти, также возможен штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»