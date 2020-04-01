В больнице Сыктывкара 50 человек заразились COVID-19

19:03 | 1.04.2020

Фото: Pravda.Ru

В Сыктывкаре 50 человек в больнице Эжвинского района заразились коронавирусом, сообщает Telegram-канал «BAZA».



По предварительным данным, первым заболевшим был заведующий 1-м хирургическим отделением больницы Андрей Керн, который вышел на работу несмотря на то, что его дети ездили в Европу. 22 марта тесты на COVID-19 у врача и его жены показали положительный результат.



На сегодняшний день среди заболевших в учреждении 24 сотрудника, 19 из которых находятся на самоизоляции, а четверо проходят лечение в инфекционной больнице. Одна из сотрудниц скончалась.



Стоит отметить, что это крупнейший очаг заражения в рамках одного города и здания. На данный момент случай проверяет следственный комитет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»