Россия и мир
16:14 | 1.04.2020
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Москвич заразил коронавирусом четырёх человек в Омской области
В начале недели сообщалось, что первые три случая заболевания коронавирусом в Омске были диагностированы у троих человек, которые вернулись из отпуска в ОАЭ, все они члены одной семьи. Второй случай заражения оказался похожим: четыре носителя близкие родственники, но заразил их прилетевший из Москвы друг семьи.
«Первые заболевшие привезли инфекцию из Арабских Эмиратов. Остальные за границу не выезжали. Семья из четырех человек заразилась от своего родственника из Москвы. Он погостил и уехал, а они теперь в больнице», - заявил Бурков в интервью местным 12 каналу и телеканалу ГТРК «Иртыш».
По информации оперативного штаба на 1 апреля, под наблюдением врачей на дому находятся 7218 омичей, сняты с карантина 2185 человек. В стационаре инфекционной больницы в Омске находятся 25 человек, из них восемь - с подтверждённым коронавирусом, остальные 17 - с признаками ОРВИ.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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