В Москве продлен порядок лечения на дому пациентов с COVID-19

14:34 | 1.04.2020

Фото: tvc.ru

В Москве продлили порядок по лечению пациентов с подтвержденным коронавирусом на дому до 6 апреля. Об этом заявила вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



– Большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносит болезнь в легкой форме. Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому. Порядок приняли решение продлить до 6 апреля. В настоящий момент около 550 человек проходят лечение на дому, – рассказала Анастасия Ракова.



Добавим, что порядок запустили еще 23 марта. Согласно алгоритму лечения, сначала человека осматривает врач и решает можно ли оставить пациента на лечении дома. Далее человек подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. После этого фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Отмечается, что если пациент не будет соблюдать правила карантина, то его в обязательном порядке отправят в больницу.



С пациентом на постоянной связи находятся врачи телемедицинского центра. При необходимости на весь период лечения человеку приносят комплект бесплатных противовирусных препаратов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»