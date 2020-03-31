За сутки в России скончались семь человек с коронавирусом

12:56 | 1.04.2020

Фото: iarex.ru

За последние сутки в России скончались ещё семь человек с подтверждённым коронавирусом.



Больше всего смертей зарегистрировано в Москве. Там умерли 5 заражённых пациентов. По одному человеку погибло в Псковской и Московской областях.



Таким образом, в России за весь период эпидемии скончались 24 человека с коронавирусом.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»