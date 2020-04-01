Российские учёные разработали способ возможного уничтожения коронавируса

12:13 | 1.04.2020

Фото: Global Look Press/NIAID-RML

Российские учёные из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус. Об этом пишет газета «Известия».



Учёные сконструировали установку, при помощи которой можно преобразовать обычную воду так, чтобы она уничтожала мелкие биологические объекты. В такой жидкости нарушается нормальная жизнедеятельность патогенов благодаря действию активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.



Установка производит холодную плазму, которая поступает в обычную воду и придаёт ей особые свойства: атомы теряют часть электронов и в итоге не могут соединиться в молекулу H2O.



Как сообщает издание, применять получившуюся жидкость можно для обработки медицинских масок, разнообразных поверхностей, а также для распыления в воздухе. В отличие от спиртовых растворов и хлорки, это средство совершенно безопасно для организма, при этом его стоимость в случае начала производства составит около ста рублей за тысячу литров.



Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что методика получения такой воды с дезинфекционными свойствами в принципе перспективна. Однако он указал, что технология требует ряда доработок. По словам эксперта, помимо этого необходимо проверить действие данной жидкости на вирусах, которые имеют липидную оболочку. К ним относится и коронавирус.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»