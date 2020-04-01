Россия и мир
12:13 | 1.04.2020
Фото: Global Look Press/NIAID-RML
Российские учёные разработали способ возможного уничтожения коронавируса
Учёные сконструировали установку, при помощи которой можно преобразовать обычную воду так, чтобы она уничтожала мелкие биологические объекты. В такой жидкости нарушается нормальная жизнедеятельность патогенов благодаря действию активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.
Установка производит холодную плазму, которая поступает в обычную воду и придаёт ей особые свойства: атомы теряют часть электронов и в итоге не могут соединиться в молекулу H2O.
Как сообщает издание, применять получившуюся жидкость можно для обработки медицинских масок, разнообразных поверхностей, а также для распыления в воздухе. В отличие от спиртовых растворов и хлорки, это средство совершенно безопасно для организма, при этом его стоимость в случае начала производства составит около ста рублей за тысячу литров.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что методика получения такой воды с дезинфекционными свойствами в принципе перспективна. Однако он указал, что технология требует ряда доработок. По словам эксперта, помимо этого необходимо проверить действие данной жидкости на вирусах, которые имеют липидную оболочку. К ним относится и коронавирус.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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