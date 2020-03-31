Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова выпустила постановление, в котором предписала губернаторам ввести в своих регионах ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление уже опубликовано на портале нормативных правовых актов.Кроме того, ведомство обязало все регионы РФ проводить тестирование на коронавирус для всех граждан, въехавших в Россию с признаками ОРЗ, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.Обязательному тестированию на коронавирус также подлежат люди с внебольничной пневмонией, контактировавшие с зараженными, врачи с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах и все находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.