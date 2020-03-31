Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

11:41 | 1.04.2020

Фото: Известия/Александр Казаков

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%. По информации ТАСС, также будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военных, которые проходили службу по призыву, и членов их семей.



Напомним, что Минтруд анонсировал предстоящую индексацию социальных пенсий 19 февраля. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что меры затронут почти 4 млн человек. Реализация этого решения, по оценке ведомства, обойдётся в 21,7 млрд рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»