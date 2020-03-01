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18:27 | 31.03.2020

Фото: пресс-служба президента РФ

Главный врач больницы в Коммунарке заболел коронавирусом

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, где проходят лечение зараженные коронавирусом, тест на заболевание дал положительный результат, об этом сообщает «Россия-24».

По данным агентства «Интерфакс», информацию подтвердили в самой больнице, лечение Денис Проценко проходит там. Его состояние является удовлетворительным.

Напомним, что 24 марта больницу посещал президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что все нормально, президент регулярно тестируется на коронавирус.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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