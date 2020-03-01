Главный врач больницы в Коммунарке заболел коронавирусом

18:27 | 31.03.2020

Фото: пресс-служба президента РФ

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, где проходят лечение зараженные коронавирусом, тест на заболевание дал положительный результат, об этом сообщает «Россия-24».



По данным агентства «Интерфакс», информацию подтвердили в самой больнице, лечение Денис Проценко проходит там. Его состояние является удовлетворительным.



Напомним, что 24 марта больницу посещал президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что все нормально, президент регулярно тестируется на коронавирус.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»