Россия и мир
13:26 | 31.03.2020
Фото: sochinews.io
Госдума РФ приняла поправки о наказании для физлиц за распространение фейков
Напомним, ранее мы сообщали, что распространителям фейков об эпидемиях придется платить штраф в размере до 5 млн рублей, при повторном нарушении до 10 млн рублей.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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