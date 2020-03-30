Госдума РФ приняла поправки о наказании для физлиц за распространение фейков

13:26 | 31.03.2020

Фото: sochinews.io

В России приняты поправки о наказании физлиц за публичное распространение фейков. Нарушителям будет угрожать до 5 лет лишения свободы, об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».



Напомним, ранее мы сообщали, что распространителям фейков об эпидемиях придется платить штраф в размере до 5 млн рублей, при повторном нарушении до 10 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»