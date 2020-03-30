Распространителей фейков о коронавирусе будут штрафовать на сумму до 5 млн рублей

13:01 | 31.03.2020

Фото: hr-portal.ru

Государственная дума приняла поправки о штрафах для лиц, распространяющих фейки об эпидемиях, об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».



Штраф для юрлиц, распространяющих фейки будет до 5 млн рублей. За повторное нарушение также грозит наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»