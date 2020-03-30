В России умерли ещё три человека с коронавирусом

16:51 | 30.03.2020

Фото: РИА Новости

В одной из больниц Москвы сегодня скончалась 84-летняя женщина с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Москвы.



«Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — уточняется в заявлении оперштаба.



Также, по информации Роспотребнадзора, коронавирус подтвердили у 48-летнего жителя Владимирской области, который умер от пневмонии.



Третий погибший из Санкт-Петербурга. О его кончине сообщил губернатор Александр Беглов: «К сожалению, только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Итого, на сегодняшний день два человека в Санкт-Петербурге».



Напомним, что всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1836 больных коронавирусом (1226 из них — в Москве), из них девять скончались, а 66 вылечились.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»