В Новосибирске бастуют около 200 граждан Киргизии

15:45 | 30.03.2020

Фото: novos.mk.ru

Около 200 граждан Киргизии объявили голодовку в аэропорту Новосибирска из-за невозможности вылететь на родину, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»