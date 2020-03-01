Регионы РФ массово начали переходить в режим полной самоизоляции

15:05 | 30.03.2020

Фото: ufa.bezformata.com

Пока в стране не объявлен режим чрезвычайной ситуации, многие регионы уже закрывают свои границы и вводят режим самоизоляции.



По примеру Москвы границы закрывают в Калининградской области, Вологодской области, в Башкирии и Республике Карелия; в Мурманской области ограничен въезд с Ковдорский район, Мончегорск, Териберку и Ура-губу до особого распоряжения. Власти Камчатки рассматривают возможность закрытия авиасообщения в связи с коронавирусом. Губернатор Курской области пообещал ввести режим самоизоляции, как только появится первый случай заражения в регионе.



Добавим, профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции предложит нижней палате парламента рассмотреть и принять законопроект о праве кабмина вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации по всей стране или на ее части во всех трех чтениях сразу. Заседание думы состоится завтра, 31 марта. Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал введение данного законопроекта.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»