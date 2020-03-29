Россия и мир
14:24 | 30.03.2020
Фото: top.st
Количество зараженных от коронавируса в России увеличилось на 302. Цифры по регионам
Подтверждённые случаи заражений по регионам России:
• Москва - 1 014 (+197)
• Московская область – 112 (+27)
• Санкт-Петербург – 42 (+5)
• Свердловская область – 24 (+4)
• Республика Крым – 20 (+1)
• Краснодарский край – 17 (+8)
• Республика Саха (Якутия) – 15 (+1)
• Республика Татарстан – 14 (+3)
• Самарская область – 14
• Красноярский край – 12 (+4)
• Челябинская область – 12 (+3)
• Калининградская область – 11 (+3)
• Нижегородская область – 11 (+3)
• Пермский край – 11 (+1)
• Тульская область – 11 (+3)
• Кировская область – 9
• Ленинградская область – 9
• Липецкая область – 9
• Чеченская Республика – 9
• Новосибирская область – 8
• Республика Бурятия – 8
• Ивановская область – 7
• Пензенская область – 7
• Республика Коми – 7
• Хабаровский край – 7
• Воронежская область – 6
• Оренбургская область – 6
• Псковская область – 6
• Республика Башкортостан – 5
• Ставропольский край – 5
• Ханты-Мансийский АО – 5
• Волгоградская область – 4
• Кабардино-Балкарская Республика – 4
• Сахалинская область – 4
• Тюменская область – 4
• Удмуртская Республика – 4
• Архангельская область – 3
• Брянская область – 3
• Кемеровская область – 3
• Мурманская область – 3
• Новгородская область – 3
• Омская область – 3
• Орловская область – 3
• Республика Мордовия – 3
• Рязанская область – 3
• Тамбовская область – 3
• Тверская область – 3
• Томская область – 3
• Ярославская область – 3
• Белгородская область – 2
• Калужская область – 2
• Приморский край – 2
• Республика Хакасия – 2
• Ростовская область – 2
• Саратовская область – 2
• Амурская область – 1
• Забайкальский край – 1
• Иркутская область – 1
• Костромская область – 1
• Курганская область – 1
• Республика Адыгея – 1
• Республика Дагестан – 1
• Смоленская область – 1
• Ульяновская область – 1
• Чувашская Республика – 1
За последние сутки выписаны по выздоровлению двое человек – в Свердловской области. За весь период выписано 66 человек.
В России за сутки зафиксировано один летальный случай у пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего скончались девять человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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