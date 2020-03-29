Количество зараженных от коронавируса в России увеличилось на 302. Цифры по регионам

14:24 | 30.03.2020

Фото: top.st

В России за сутки зарегистрировали 302 новых случая заболевания коронавирусом в 35 регионах. Всего в стране 1836 заболевших.



Подтверждённые случаи заражений по регионам России:



• Москва - 1 014 (+197)

• Московская область – 112 (+27)

• Санкт-Петербург – 42 (+5)

• Свердловская область – 24 (+4)

• Республика Крым – 20 (+1)

• Краснодарский край – 17 (+8)

• Республика Саха (Якутия) – 15 (+1)

• Республика Татарстан – 14 (+3)

• Самарская область – 14

• Красноярский край – 12 (+4)

• Челябинская область – 12 (+3)

• Калининградская область – 11 (+3)

• Нижегородская область – 11 (+3)

• Пермский край – 11 (+1)

• Тульская область – 11 (+3)

• Кировская область – 9

• Ленинградская область – 9

• Липецкая область – 9

• Чеченская Республика – 9

• Новосибирская область – 8

• Республика Бурятия – 8

• Ивановская область – 7

• Пензенская область – 7

• Республика Коми – 7

• Хабаровский край – 7

• Воронежская область – 6

• Оренбургская область – 6

• Псковская область – 6

• Республика Башкортостан – 5

• Ставропольский край – 5

• Ханты-Мансийский АО – 5

• Волгоградская область – 4

• Кабардино-Балкарская Республика – 4

• Сахалинская область – 4

• Тюменская область – 4

• Удмуртская Республика – 4

• Архангельская область – 3

• Брянская область – 3

• Кемеровская область – 3

• Мурманская область – 3

• Новгородская область – 3

• Омская область – 3

• Орловская область – 3

• Республика Мордовия – 3

• Рязанская область – 3

• Тамбовская область – 3

• Тверская область – 3

• Томская область – 3

• Ярославская область – 3

• Белгородская область – 2

• Калужская область – 2

• Приморский край – 2

• Республика Хакасия – 2

• Ростовская область – 2

• Саратовская область – 2

• Амурская область – 1

• Забайкальский край – 1

• Иркутская область – 1

• Костромская область – 1

• Курганская область – 1

• Республика Адыгея – 1

• Республика Дагестан – 1

• Смоленская область – 1

• Ульяновская область – 1

• Чувашская Республика – 1



За последние сутки выписаны по выздоровлению двое человек – в Свердловской области. За весь период выписано 66 человек.



В России за сутки зафиксировано один летальный случай у пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего скончались девять человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»