Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель впервые с 2002 года

14:18 | 30.03.2020

Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже 23 долларов за баррель. Это произошло впервые с ноября 2002 года. Ранее цена нефти марки WTI также впервые с 2002 года упала ниже 20 долларов за баррель.



Аналитики считают, что на динамику сырьевого рынка негативно влияют усилившиеся опасения падения спроса. Напомним, за последний месяц цены на нефть упали почти в два раза. Одной из главных причин стал срыв сделки ОПЕК+.

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