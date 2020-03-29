14:11 | 30.03.2020

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, в России за последние сутки выявили 302 новых случая заражения коронавирусом. Новых заболевших зафиксировали в 35 регионах. Таким образом общее число людей с инфекцией COVID-19 в стране достигло 1836.



На данный момент известно, что за все время пандемии скончались 9 россиян. Число выписанных составляет 66 человек.

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