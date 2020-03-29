По данным властей Китая, в стране вылечились 93% зараженных COVID-19

13:58 | 30.03.2020

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели. Такие данные приводит государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Также сообщается, что за последние сутки в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались четыре человека.



Ранее представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о том, что в целом Китаю удалось остановить распространение коронавирусной инфекции.

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