Глава Минздрава рассказал о наиболее подверженных коронавирусу группах населения

13:51 | 30.03.2020

Министр здравоохранения России Мурашко рассказал о том, какие группы населения наиболее подвержен коронавирусу COVID-19. По его словам, вирус наиболее опасен для пожилых, страдающих сахарным диабетом, ожирением и заболеваниями легких и бронхов людей. При этом, по его словам, на сегодняшний день есть и пациенты в тяжелом состоянии мледше сорока лет.



Кроме того, глава Минздрава заявил, что россиянам следует укреплять иммунитет, заниматься спортом, отказаться от тяжелой пищи и переедания. Также Мурашко сообщил о негативном влиянии курения и употребления алкоголя на здоровье. А слухи о том, что спиртное в организме якобы убивает коронавирус, назвал абсурдом.

© «Вечерние ведомости»