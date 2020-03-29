В РАН заявили, что в России уже есть три препарата для борьбы с COVID-19

13:45 | 30.03.2020

Руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил, что в РФ уже существуют три препарата, которые справляются с инфекциями, вызываемые коронавирусом COVID-19.



Первый противовирусный препарат под названием «Триазавирин» был создан несколько лет назад специалистами Института органического синтеза им. Постовского Уральского отделения РАН. При этом была создана особая, ингаляционная форма триазавирина. Чехонин считает, что этот триазавирин самый подходящий для лечения коронавирусной инфекции из трех созданных в РФ.



Вторым препаратом является японский фавипиравир. Институт органического синтеза и московский Институт органической химии имени Зелинского уже создали схему синтеза этого лекарства.



Также Чехонин отметил препарат фортепрен, созданный Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Институтом органической химии.

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