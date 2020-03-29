Россия и мир
13:45 | 30.03.2020
В РАН заявили, что в России уже есть три препарата для борьбы с COVID-19
Первый противовирусный препарат под названием «Триазавирин» был создан несколько лет назад специалистами Института органического синтеза им. Постовского Уральского отделения РАН. При этом была создана особая, ингаляционная форма триазавирина. Чехонин считает, что этот триазавирин самый подходящий для лечения коронавирусной инфекции из трех созданных в РФ.
Вторым препаратом является японский фавипиравир. Институт органического синтеза и московский Институт органической химии имени Зелинского уже создали схему синтеза этого лекарства.
Также Чехонин отметил препарат фортепрен, созданный Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Институтом органической химии.
© «Вечерние ведомости»
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