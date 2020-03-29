30 марта торги на Московской бирже открылись падением рубля

13:37 | 30.03.2020

Сегодня торги на Московской бирже открылись падением рубля. По состоянию на 10:01 мск курс доллара вырос до 80,33 рубля за $1. Курс евро превысил 89 руб. впервые с 14 марта. Курс доллара вырос на 1,68%, до 80,14 руб.



Напомним, отечественная валюта падает в цене на фоне начала введения карантинных мер в России, а также продолжения падения цен на нефть.

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