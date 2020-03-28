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20:28 | 29.03.2020

Фото: russkiymir.ru

В Москве скончался писатель Юрий Бондарев

В Москве на 96-м году жизни скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его жена.

Юрий Васильевич был советским писателем и сценаристом, членом Союза писателей СССР и России, участником Великой Отечественной войны и общественным деятелем.

Из-под пера Юрия Васильевича вышли такие произведения, как «Батальоны просят огня», «Горячий снег» и «Юность командиров».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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