В Маниле рухнул самолет с врачами на борту. Никто не выжил

19:02 | 29.03.2020

Фото: телеграмм-канал Раньше всех. Ну почти

Самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы, Филиппины. Об этом сообщает газета «Манила буллетин».



Самолет был зафрахтован Министерством здравоохранения страны и перевозил медикаменты. По предварительным данным, на борту также было восемь врачей.



По данным издания «Синьхуа», воздушное судно направлялось в Японию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»