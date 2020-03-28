Россия и мир
19:02 | 29.03.2020
Фото: телеграмм-канал Раньше всех. Ну почти
В Маниле рухнул самолет с врачами на борту. Никто не выжил
Самолет был зафрахтован Министерством здравоохранения страны и перевозил медикаменты. По предварительным данным, на борту также было восемь врачей.
По данным издания «Синьхуа», воздушное судно направлялось в Японию.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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