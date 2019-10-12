В России назначен новый глава Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора. Им стал Андрей Липов.Отметим, ранее Липов занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.