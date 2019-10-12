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18:41 | 29.03.2020

Фото: gazeta.ru

В России назначен новый глава Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора. Им стал Андрей Липов.

Отметим, ранее Липов занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

В России назначен новый глава Роскомнадзора

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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