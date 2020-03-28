Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

18:01 | 29.03.2020

Фото: news.myseldon.com

Сегодня на 67-м году жизни скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Чиновник отметил, что Горбунов тяжело болел последний год своей жизни.



Напомним, Валентин Горбунов руководил избиркомом Москвы с 1995 года. Мужчина покинул пост 17 марта этого года по состоянию здоровья.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»