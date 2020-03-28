В Москве почти 40 % пациентов на ИВЛ моложе 40 лет

17:07 | 29.03.2020

В Москве почти 40 % от числа пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких из-за коронавирусной инфекции, – люди моложе 40 лет.



В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом добавили, что данные статистики указывают на то, что заболевание протекает в тяжёлой форме не только у пожилых жителей столицы.



«Почти половина больных с тяжёлым повреждением лёгких – это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжёлых больных – 45%»,- говорится в сообщении.



При этом 15% находящихся в тяжёлом состоянии пациентов моложе 40 лет.



Напомним, по последним данным, всего в России 1534 заражённых. За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек. За весь период выписано 64 человека. Зафиксировано четыре летальных случая у пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего скончались восемь человек.



Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом – молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% - люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»