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12:03 | 29.03.2020

Фото: Екатеринбург.рф

Россия представила препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Он препятствует активации воспалительного ответа, вызываемого COVID-2019.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации.

Кроме того, по её словам, добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов препятствует развитию вторичного бактериально-вирусного синдрома, а также не позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это поможет обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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