Россия представила препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19

12:03 | 29.03.2020

Фото: Екатеринбург.рф

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Он препятствует активации воспалительного ответа, вызываемого COVID-2019.



Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации.



Кроме того, по её словам, добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов препятствует развитию вторичного бактериально-вирусного синдрома, а также не позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это поможет обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»