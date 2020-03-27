В Москве скончался еще один пациент от коронавируса

19:15 | 28.03.2020

Фото: krasnodar.bezformata.com

В Москве скончалась 69-летняя женщина с положительным анализом на коронавирус. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.



Напомним, сегодня еще один пациент с коронавирусом погиб в Оренбурге.



Причины смерти выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»