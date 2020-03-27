В России представили новый способ лечения коронавируса

18:44 | 28.03.2020

Фото: korrespondent.net

Федеральное медико-биологическое агентство России представило схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлюхина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»