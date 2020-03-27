В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса

16:25 | 28.03.2020

Фото: stella-goroda.ru

Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.



«Данные предварительные, но мы приняли меры по введению чрезвычайной ситуации на территории города», – делится глава Вологодской области Олег Кувшинников в своих соцсетях. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или на всей территории региона, это будет сделано незамедлительно, добавил чиновник.



Отметим, за сутки число пациентов с предположительным диагнозом коронавирус в Вологодской области возросло на семь человек и составляет девять человек. Всего на карантине пребывают 545 человек. Официально в регионе зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»