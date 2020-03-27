В Оренбурге от коронавируса скончался мужчина

11:53 | 28.03.2020

Фото: yandex.com

В Оренбурге скончался мужчина, у которого был подтвержден коронавирус.



Как уточнили РИА Новости в правительстве Оренбургской области, мужчина страдал хроническими заболеваниями. Сейчас специалисты выясняют точную причину его смерти.



По словам главы областного Минздрава Татьяны Савиновой, мужчина заразился коронавирусом в Европе. Он путешествовал по европейским странам на своем автомобиле. Спустя несколько дней после возвращения он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. После того как у него диагностировали коронавирус, были госпитализированы ещё шесть членов его семьи. Кроме скончавшегося, инфекцию обнаружили у мальчика, который общался с ним.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»