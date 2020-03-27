В России зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

22:50 | 27.03.2020

Фото: fakty.ua

В Москве от коронавируса COVID-19 скончалась 56-летняя женщина, об этом сообщает оперштаб столицы.



У четвертой погибшей не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.



«При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», - рассказали в оперштабе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»