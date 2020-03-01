Россия и мир
17:52 | 27.03.2020
Фото: static.themoscowtimes.com
Песков посоветовал россиянам работать удаленно на нерабочей неделе
«Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты по максимуму, контакты между людьми. Те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе», — сказал Песков.
Напомним, 25 марта президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей для борьбы с распространением коронавируса.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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