Песков посоветовал россиянам работать удаленно на нерабочей неделе

17:52 | 27.03.2020

Фото: static.themoscowtimes.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми, а поэтому удаленная работа в предстоящую неделю приветствуется. По его словам, нет необходимости прерывать рабочий процесс, если он организован дистанционно.



«Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты по максимуму, контакты между людьми. Те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе», — сказал Песков.



Напомним, 25 марта президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей для борьбы с распространением коронавируса.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»