Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

17:40 | 27.03.2020

Фото: versiya.info

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем твиттере.



По словам политика, в последние сутки у него появились симптомы коронавирусной инфекции. После он сдал тест, который оказался положительным. «Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим», — написал Джонсон.



Напомним, что на этой неделе коронавирус обнаружили у принца Уэльского Чарльза — старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»