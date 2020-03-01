ЦБ РФ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних праздников

15:55 | 27.03.2020

ЦБ РФ рекомендовал банкам не следующей неделе работать в режиме новогодних праздников. Напомним, в соответствии с указом Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля в стране будет нерабочей.



Как говорится в сообщении Центробанка, в этот период банки должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других социальных выплат. Банки также должны обеспечить функционирование всех дистанционных услуг, включая банкоматы и системы мобильного банка.

© «Вечерние ведомости»