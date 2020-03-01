Премьер-министр Мишустин призвал распространить на все регионы принятые в Москве ограничения

15:45 | 27.03.2020

Премьер-министр Мишустин в условиях коронавируса и на фоне наступающей нерабочей недели призвал все регионы ввести меры по предотвращению распространения заболевания по примеру Москвы, передает РИА «Новости».



Как напоминает russian.rt.com, в столице в нерабочую неделю приостанавливается посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых. Закроется большинство торговых точек, будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.



Кроме того, глава правительства отметил, что благодаря уже введенным ограничениям России удалось выиграть время, а значит, теперь можно перенимать опыт других стран в борьбе с коронавирусом.

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