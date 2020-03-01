ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

15:45 | 27.03.2020

Фото: «Кубань 24»

Федеральная служба безопасности задержала гражданина России 26-27 лет, который готовил теракт в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным спецслужбы, задержанный был связан с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).



В автомобиле задержанного было найдено самодельное взрывное устройство, а на его средствах связи сотрудники ФСБ обнаружили переписку с находящимися за рубежом членами ИГ.



«По результатам экспертиз предметов и документов будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении ФСБ.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»