Две частные лаборатории России получили тест-системы для выявления коронавируса

13:55 | 27.03.2020

Фото: РИА Новости

Две частные российские лаборатории получили тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



«Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий медицинских организаций в регионах страны. Получили тест-системы для лабораторных исследований на COVID-19 две частные лаборатории», – говорится в сообщении.



Также в ведомстве отметили, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 тест-систем, которые могут использоваться для выявления коронавируса: «Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции», – отметили в пресс-службе.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»