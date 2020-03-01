Россияне начали массово изымать деньги с банковских вкладов

11:48 | 27.03.2020

Вкладчики российских банков начали писать заявления о закрытии депозитов и выдаче денег. К этому привело заявление Путина о новом налоге с процентных доходов, пожаловались в ЦБ банки. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Набиуллиной. Кредитные организации думают, как удержать деньги граждан, в том числе за счет ставок, и считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений.



Как напоминает РБК, 25 марта во время обращения к россиянам по поводу коронавируса Путин объявил о «непростых мерах», одна из которых затронет вкладчиков. Речь идет о подоходном налоге в 13% на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если сумма таких вложений превышает 1 млн руб.

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