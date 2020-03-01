Рейтинг президента США Дональда Трампа обновил исторический максимум

11:34 | 27.03.2020

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг исторического максимума в 47,1%, однако недовольных его работой остаётся больше - 49,6%. Об этом свидетельствуют данные портала Real Clear Politics. Отмечается, что рейтинг нынешнего президента США в среднем никогда не был выше антирейтинга (кроме самой первой недели в должности президента).



Портал анализирует результаты всех основных социологических опросов в стране относительно одобрения или неодобрения деятельности Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.



Аналитики отмечают, что рост рейтинга Трампа обусловлен действиями президента по борьбе с коронавирусом, а также инициативами правительства делать безвозмездные выплаты гражданам в размере до двух тысяч долларов и заморозить платежи по аренде жилья на время эпидемии.

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