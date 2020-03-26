В Госдуме предложили перенести сроки ЕГЭ на август из-за коронавируса

11:24 | 27.03.2020

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса, передает iz.ru. Свои предложения по этому поводу депутат изложил в письме зампреду российского правительства Татьяне Голиковой.



По данным депутата, формат дистанционного обучения не устраивает школьников. 36% учащихся из разных регионов нуждаются в дополнительном времени на повышение уровня знаний. Без переноса ЕГЭ это может снизить баллы и ударить по успеваемости.

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