Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

11:03 | 27.03.2020

Певец Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус нового типа, результаты пока неизвестны. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала помощница артиста. Ранее сообщалось, что артист госпитализирован в больницу в Коммунарке. На данный момент артист находится в состоянии средней степени тяжести.



Ранее стало известно, что в Коммунарке с диагнозом пневмония находится Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

© «Вечерние ведомости»