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10:50 | 27.03.2020

Главврач больницы в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе, передает РИА «Новости».

По мнению главврача, принятые в Москве в рамках борьбы с коронавирусом меры нельзя назвать избыточными. «Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективным», — отметил он.

Проценко также сообщил, что на 26 марта в больнице 397 пациентов, из них 156 с внебольничной пневмонией, 121 человек – с коронавирусом, еще 11 человек – в реанимации.

25 марта в обращении к россиянам Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат, чтобы сдержать распространение коронавируса.

© «Вечерние ведомости»

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