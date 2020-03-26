США обвинили президента Венесуэлы Мадуро в организации наркотрафика

10:39 | 27.03.2020

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких «сообщников» в организации наркотрафика и торговле людьми, передает gazeta.ru. «По нашим оценкам, из Венесуэлы было отправлено от 200 до 250 метрических тонн кокаина. Это 30 миллионов смертельных доз», — говорится в сообщении Министерства юстиции.



Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, сообщение размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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