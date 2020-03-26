За нарушение карантина в России будут наказывать штрафом до миллиона рублей

10:30 | 27.03.2020

Правительство внесло в Госдуму предположения по поправкам в КоАП касаемо наказания за повторное нарушение карантина, если оно привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, но отсутствовал состав преступления, передает MK.ru.



Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, если действия юрлица во время режима ЧС или в период действия карантина повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, то на организацию будет наложен штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или последует приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Штраф для граждан за нарушение, если оно привело к смерти человека, может составить 300 тыс. рублей, для должностных лиц — 500 тыс. рублей.



По данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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