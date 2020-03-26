Министерство труда разъяснило россиянам условия нерабочей недели

10:18 | 27.03.2020

Министерство труда обнародовало на своем сайте рекомендации для работников и работодателей из-за грядущей нерабочей недели.



На сайте ведомства отмечается, что наличие нерабочих дней в марте и апреле – не основание для сокращения зарплаты. Нерабочие дни должны быть с сохранением зарплаты, указывает министерство в своих рекомендациях. Зарплата должна быть обычной, а не повышенной, так как предстоящие «каникулы» – не выходные и не праздничные дни, передает Вести.ру.



Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

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