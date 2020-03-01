Правительство получит право вводить режим чрезвычайной ситуации на территории РФ

16:08 | 26.03.2020

Правительство РФ в четверг внесло в Госдуму законопроект, предполагающий наделение кабинета министров полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории РФ, в том числе при возникновении эпидемий, передает «Интерфакс».



Одновременно с этим правительство может получить право устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».



Как отмечает «Эхо Москвы», пресс-секретарь Путина Песков сегодня заверил, что в России пока оснований для введения чрезвычайной ситуации нет, поскольку ситуация гораздо лучше, чем во многих странах.

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